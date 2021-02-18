Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная

18.02.2021, 10:36, Новости дня

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Российский актер Эммануил Виторган рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что всегда помнит о своей покойной жене, актрисе Алле Балтер, умершей от онкологического заболевания.

“Очень многие ее помнят и приходят к нам. И мы принимаем людей, отмечаем день рождения и день ее ухода. Как интересны люди… Аллочка уходит из жизни. Естественно, не поставишь сразу памятник. Надо что-то придумать по этому поводу. Мучился ужасно. Кого только ни приобщал: архитекторов, художников… Ну нет – и все. Год проходит – я слышу уже реплики: “Как вам не стыдно? Не поставили до сих пор памятник”. А я прыгаю по всем… Случайно входим – я даже не помню, по какому поводу, – в дом, и я вижу статуэтку… Ну такой воздух Аллочки… Не ее буквальная похожесть, а воздух… Как мы мучились, чтобы выкупить это. Месяц. Все, что было, – все отдали. Стоит сейчас замечательно”, – рассказал он.

Актер отметил, что, когда его супруга очень тяжело и мучительно уходила, но до последнего выходила на сцену, он думал, что все будет хорошо, и у него была надежда.

“Безусловно, это боль, это отчаяние: когда видишь человека, который находится в ужасном состоянии. Но надежда… Тем более, что доказательством являюсь я сам. У меня же был рак”, – признался он.

Как отметил Виторган, он победил болезнь благодаря врачам и жене, Балтер.

“Она знала про эту болезнь, по-моему, больше, чем профессионалы. Ни на секунду не отходила”, – признался он.

Актер рассказал, что у супруги были улучшения в состоянии здоровья.

“Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная. Но память тоже, безусловно, навсегда. Я очень благодарен моей нынешней семье, что они с таким благородством, с такой теплотой относятся к моей памяти”, – признался он.

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Алла Балтер умерла 14 июля 2000 года в возрасте 60 лет. Она похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Она вторая жена Эммануила Виторгана. От этого брака у него есть сын, актер Максим Виторган (1972).

Сейчас Эммануил Виторган женат на Ирине Млодик (Виторган). Они воспитывают двух дочерей: Этель (2018) и Клару (2019). От первой супруги, актрисы Тамары Румянцевой, у Виторгана есть дочь Ксения.



Дмитрий ГОРДОН

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