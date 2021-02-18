 

Премьер-министр Грузии Гахария ушел в отставку из-за ареста оппозиционера

18.02.2021, 10:36, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку, о своем решении он заявил на специальном брифинге в аппарате правительства, сообщил общественный вещатель Грузии 1 TV 18 февраля.

Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции, главы “Единого национального движения” Ники Мелии. Тбилисский городской суд 17 февраля изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность, писало “Эхо Кавказа”. 

“Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, ее экономического развития и преодоления всех видов кризисов”, – заявил Гахария.

Он отметил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма.

“Но, несмотря ни на что, моей абсолютно непоколебимой позицией является то, исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым”, – сказал Гахария.

Партия “Грузинская мечта” выдвинула Гахарию на пост премьер-министра Грузии после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. Гахария до этого был министром внутренних дел Грузии. С 27 ноября 2016-го по 13 ноября 2017 года он занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии. Ранее Гахария возглавлял экономический совет и занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

В июне и июле 2019 года в Тбилиси проходили митинги с требованием отставки Гахарии за события 20 июня, когда против участников антироссийской акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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