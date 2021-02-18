 

Суд в Минске назначил журналисткам «Белсата» по два года лишения свободы

18.02.2021, 10:33, Новости дня
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Минский суд назначил журналисткам польского телеканала «Белсат» Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима, информирует Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение БАЖ.

Журналистки проходили по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии – «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Ранее Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.



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