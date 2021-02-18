Мужчина ударил в пах завотделением больницы в Москве
18.02.2021, 10:33,
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Мужчина побил заведующего приемным отделением в городской клинической больнице №1 имени Пирогова, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сказал собеседник агентства, 28 января мужчина ударил врача в пах, находясь в одном из залов приемного отделения больницы. Медик получил ушибы предплечья и бедра.
«В среду, 17 февраля, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»)», – сообщил источник РИА «Новости».
Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Как сказал собеседник, пострадавший врач – кандидат медицинских наук, отоларинголог.
Напомним, в июле в Москве пациент больницы насмерть забил ходунками другого больного.
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