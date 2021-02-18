Экс-глава МИД Германии: «Северный поток – 2» вообще не касается США

18.02.2021, 10:33, Новости дня

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Строительство газопровода «Северный поток – 2» – суверенное европейское решение со всеми шансами и рисками и абсолютно не касается США, сообщил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль накануне выступления президента США Джо Байдена на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности.

«С точки зрения европейского суверенитета, это вообще не касается США. Я считаю, что это решение европейское – со всеми шансами и рисками. Отнюдь не американское», – сообщил Габриэль в интервью газете Die Welt, подчеркнув, что данный проект осуществляется в соответствии с европейскими правилами и законами.

Габриэль, возглавляющий НПО «Атлантический мост», созданное для укрепления отношений между США и ФРГ во всех сферах, напомнил, что администрация нового американского президента Джо Байдена совсем недавно остановила строительство газопровода Keystone XL из Канады и теперь все больше делает ставку на экологически вредную добычу сланцевого газа. «Однако это уже дело американцев, а не европейцев», – отметил он, передает Deutsche Welle.

Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.