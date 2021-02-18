 

Россиян ждет рост цен на бытовую технику и электронику – подробности

18.02.2021, 10:20, Разное
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Представители организации рассказали, что в период с ноября 2020 года по январь 2021 года резко увеличилась стоимость перевозок контейнеров в Россию из Китая и стран Юго-Восточной Азии. По их словам, подорожание коснулось как железнодорожного, так и морского транспорта.

Если доставка одного сорокафутового контейнера в российские порты из Шанхая с 1 по 10 октября прошлого года могла обойтись в 2,7 тысячи долларов, то с 21 по 31 декабря – уже в 11,1 тысячи долларов, а с 16 по 31 января этого года – в 13,3 тысячи долларов, передает издание “Известия”.

Таким образом, транспортировка подорожала в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем. Федеральные ритейлеры предупредили, что это приведет к повышению цен на импортные товары. В первую очередь изменения коснутся бытовой техники и электроники – цены на них могут подняться от 10% до 20%.

Исполнительный директор Ассоциации отправил письмо с этими данными в Министерство промышленности и торговли. В пресс-службе ведомства отметили, что будут учитывать фактор подорожания контейнерных перевозок при анализе динамики цен в российских магазинах.

Ранее граждан предупредили о росте цен на яйца и куриное мясо. Предположительно, их стоимость может увеличиться на 10%. Производители объяснили, что это связано с сокращением поголовья из-за птичьего гриппа, а также подорожанием корма. Все подробности – в статье “Дни.ру”.



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