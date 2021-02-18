Подчитаны годовые расходы на автомобиль в РФ

18.02.2021, 10:16, Новости дня

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Россияне в год тратят на содержание автомобиля порядка 108 тыс. рублей, 52% (около 57 тыс. рублей) расходов составляют затраты на бензин, следует из исследования сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн «СберАвто».

«Сервисы «СберАвто» и «СберМаркет» … провели исследование и определили, какую сумму россияне тратят на содержание личного авто. Больше половины общей суммы расходов составили траты на бензин – порядка 57 тыс. рублей в год», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Сервисы рассчитали средний расход бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) в 8 литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тыс. километров. Общая сумма затрат на содержание автомобиля в год, по итогам исследования, составила около 108 тыс. рублей. Помимо бензина, были проанализировали средние расходы на техобслуживание, страховку и расходные материалы.

Общая стоимость всех расходных материалов, согласно исследованию сервисов, составила 23,075 тыс. рублей, плановый техосмотр нового авто у официального дилера при этом будет стоить около 15 тыс. рублей в год. Стоимость ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения, как сообщается, стоит около 9,3 тыс.и рублей. а транспортный налог в РФ варьируется от 900 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.

«Мы видим, что спрос на авто, особенно на вторичном рынке, продолжает расти. Это связано со многими факторами, один из них – потребность в безопасности в условиях пандемии, которую может удовлетворить личный транспорт. При покупке автомобиля важно учитывать сопутствующие расходы и уметь их минимизировать», – отметили эксперты «СберАвто», слова которых приводятся в сообщении.

Напомним, в январе в РФ решили повысить ставки утилизационного сбора на автомобили.