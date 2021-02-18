 

Эксперт сказал о «риске хаоса» в Грузии после отставки Гахария

18.02.2021, 10:16, Новости дня
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Отставка с поста премьер-министра Грузии Георгия Гахария – «это большой риск хаоса», сообщил газете ВЗГЛЯД аналитик Петрэ Мамрадзе.

«В «Грузинской мечте» были очевидные противоречия. Там вошли в клинч амбиции разных политиков. А Гахария – прекрасный менеджер, технократ, хороший организатор. После того, как ушел из политики основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, можно было полагать, что и Гахария вскоре уйдет», – считает аналитик.

«Что будет сейчас с правящей партией, сказать сложно. А «Единое национальное движение» – они сплоченные. И они сейчас почувствовали запах крови, станут решительнее. Нас ждут интересные события», – отметил он.

«Пока неясно, кто станет новым премьером, но главное, я надеюсь, устоят госструктуры. «Мечта» должна найти силы сохранить стабильность, не доводить дело до своего распада и новых парламентских выборов. Я надеюсь, что их не будет», – сказал Петрэ Мамрадзе.

Лидер оппозиции Никанор Мелия, организатор антироссийских акций в Тбилиси два года назад, уже потребовал новых выборов. Он сказал в четверг на брифинге, что оппозиция готова обсуждать этот вопрос за столом переговоров.

Напомним, в четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Он объяснил это тем, что считает решение об аресте лидера антироссийских протестов Никанора Мелии необоснованным, так как это ведет к эскалации.

Накануне Тбилисский городской суд постановил взять под стражу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию, который является организатором антироссийских акций протеста в Тбилиси в 2019 году.



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