Умер Андрей Мягков

18.02.2021, 10:16, Новости дня

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В Москве на 83 году жизни скончался Народный артист РФ Андрей Мягков, об этом информирует пресс-служба МХТ им. Чехова, где работал актер.

Сообщает РИА «Новости».

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В школьные годы Мягков тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром, играл главные роли в спектаклях драматического кружка.

В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный технологический институт), в 1965 году – Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ СССР, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова.

Дебют Мягкова в кино состоялся в главной роли в фильме «Похождения зубного врача» (1965) режиссера Элема Климова. Первой серьезной работой артиста на экране стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» (1968).

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).

В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали «Дни Турбиных» (1976) Владимира Басова, «Гараж» (1979) и «Жестокий романс» (1984) Эльдара Рязанова, «Послесловие» (1983) Марлена Хуциева, «Гонки по вертикали» (1983) Александра Муратова. Среди его работ 1990-х годов – комедия Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана «Контракт со смертью» (1998).

Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в «Сказе про Федота-Стрельца» (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32-е декабря» (2004) Александра Муратова, «Кто приходит в зимний вечер…» (2006) Станислава Дремова, «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале «Туман рассеивается» (2008) Евгения Герасимова.

Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1977 году Мягков был удостоен Государственной премии СССР за роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», в 1979 году – Государственной премии РСФСР за роль Анатолия Новосельцева в картине «Служебный роман».

Артист награжден орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003), орденом Дружбы (2013). Имеет Благодарность президента РФ (2008).

Андрей Мягков с 1964 года женат на актрисе Анастасии Вознесенской.