Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к переезду после карантина

18.02.2021, 10:00, Разное

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С начала пандемии коронавируса герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми – 7-летним Джорджем, 5-летней Шарлоттой и 2-летним Луи – не сидят на месте и курсируют между своими поместьями. Так, сейчас, когда в Великобритании введен карантин и повышены меры безопасности, семья находится в своем загородном доме Анмер-холл. Но вскоре им предстоит переезд.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что изоляция будет продолжаться как минимум до восьмого марта, окончательное решение по этому вопросу он озвучит 22 февраля. Школы станут первыми учреждениями, которые возобновят свою работу. Следовательно, скоро Джордж и Шарлотта должны будут вернуться в свою школу Thomas’s Battersea, а их семья – переехать в Кенсингтонский дворец в Лондоне.

Ранее о том, как им удается обучать детей на дому, рассказывал принц Уильям в подкасте звезды футбола Питера Крауча, That Peter Crouch Podcast:

Мое терпение намного меньше, чем я думал. Но у моей жены оно отменное. Я немного смутился из-за математики и понял, что задания для второго класса ох как непросты!

Кейт Миддлтон, в свою очередь, в майском интервью посетовала на то, что принц Джордж больше увлечен заданиями, которые дают его сестре:

Джордж очень расстраивается, потому что хочет работать над проектами Шарлотты. Ведь делать такие вещи, как бутерброды с пауками, по его мнению, намного круче, чем заниматься грамотностью.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми