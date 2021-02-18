 

После отставки Макрона по требованию «Жёлтых жилетов» президентом станет его жена

18.02.2021, 9:51, Разное
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67-летняя Брижит Макрон может возглавить Пятую республику после ухода её супруга с поста президента Франции, сообщает Le Figaro. Соответствующий закон рассматривается парламентом в третьем чтении и с большой вероятностью будет принят в ближайшие дни.

Первая леди Франции отметила, что её супруг оказался под беспрецедентным давлением во время протестов «Жёлтых жилетов». Протестующие требуют отставки Эммануэля Макрона и снижения налогов. Полицию, силой подавляющую протесты, обвиняют в жестокости и неправомерных действиях. В настоящее время президент Франции ведёт переговоры с лидерами протеста с целью их мирного завершения. Политологи считают наиболее вероятным сценарий, в котором он покинет пост в обмен на прекращение выступлений в Париже.

«Мне нравится то, что делает Эммануэль, я считаю это правильным. Бывает немножко страшно, после начала протестов — чаще. Но он не отступает, и я не буду. Его хотят остановить не очень хорошие люди, а значит, нельзя им это позволить. Неправильно это. И я восхищаюсь им не потому, что он мой муж, а потому, что я его сторонник и человек, который лучше всех знает, чего стоили ему все эти годы. А во-вторых, свою главную задачу я вижу в том, чтобы, несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом — домом. Да и не хочу я ничего продумывать — сейчас скажу то, а потом это. Хочу быть собой», – сказала Бриджит Макрон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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