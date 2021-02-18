Звезда «Чудаков» Марджера со скандалом отстранен от съемок в четвертом фильме

18.02.2021, 9:50, Разное

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Американского актера и каскадера Бэма Марджеру компания Paramount со скандалом уволила со съемок четвертой части «Чудаков». Во франшизе он начал сниматься вместе с Джонни Ноксвиллом еще в начале 2000-х годов.

После увольнения Бэм Марджера опубликовал в Сети несколько видеозаписей, сделанных в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он жаловался, что на съемках «Чудаков» был «настоящий ад», а также призывал фанатов прислать ему деньги. Через некоторое время записи были удалены.

Поводом для увольнения послужило нарушение контракта между Бэмом Марджерой и студией Paramount. Актер был обязан не употреблять спиртное, сдавать анализы мочи и принимать лекарства. Один или несколько условий Марджера нарушил, поэтому его уволили.

Впервые на телеэкранах в формате сериала «Чудаки» начали выходить на канале MTV в 2000-х годах. Позднее были сняты полнометражные ленты с участием Джонни Ноксвилла и Бэма Марджеры.

Источник: lenta.ru