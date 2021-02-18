Новый внедорожник Ford Expedition XL получил бюджетную модификацию

18.02.2021, 9:28, Новости дня

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Компания Ford начала принимать заказы на обновленный внедорожник в версии Expedition XL STX.

Автомобиль получил спортивный “характер”, существенно отличающийся от предшествующего поколения. Вместе с тем пятиместная модификация внедорожника оценена в 50 тысяч долларов. Модель получила 18-дюймовые диски, а также уникальную решетку радиатора. В салоне Expedition XL STX применили трехзонный климат-контроль. Известно, что под капотом автомобиля задействован 3,5-литровый мотор на 375 л.с. мощности.

Данный экземпляр отличается от предшественника также примененной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Пока дата появления внедорожника Expedition XL STX у официальных дилеров не указана.