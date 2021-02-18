 

Россия и Китай подрывают порядок, основанный на правилах – Столтенберг

18.02.2021, 9:24, Новости дня
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Россия и Китай являются угрозой для международного порядка, заявил 17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, стенограмму его пресс-конференции опубликовал сайт Альянса.

“Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывается странами, не разделяющими наших ценностей – такими, как Россия и Китай”, – сказал он.

Генсек НАТО считает, что необходима “политическая координация между союзниками”.

Столтенберг также предложил “больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации по большему количеству вопросов и в большем количестве форматов”.

Позже он вернулся к вопросу об РФ.

“Еще в 2010 году мы работали над установлением того, что мы тогда называли стратегическим партнерством с Россией. С тех пор мы стали свидетелями ответственности России за агрессивные действия против соседей, незаконную аннексию Крыма, и все в корне изменилось”, – заявил Столтенберг.

В июне 2020 года генсек НАТО говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, а Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, отмечал Столтенберг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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