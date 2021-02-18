 

Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с COVID-19

18.02.2021, 9:24, Новости дня
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Украина начала получать более 9 тыс. литров дезинфицирующего средства для поверхностей из запасов НАТО для борьбы с пандемией. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Альянса.

“Поставка координировалась евроатлантическим координационным центром НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC) и Латвийской Республикой в ответ на запрос Украины о международной помощи в связи с COVID-19”, – говорится в сообщении.

Дезинфицирующее средство латвийского производства выдадут Государственной пограничной службе Украины и ее пограничным отрядам в пунктах пропуска по всей стране. Оказание помощи и транспортировка в Украину профинансированы Латвией в рамках ее вклада в Целевой фонд НАТО по борьбе с пандемией.

В Альянсе заявили, что после этой поставки в ближайшие недели ожидается прибытие новой помощи, которая будет включать мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биологической защиты и портативные генераторы кислорода.

Целевой фонд НАТО по реагированию на пандемию управляет запасами медицинского оборудования и предметов снабжения за счет пожертвований или целевых закупок для оказания немедленной помощи нуждающимся союзникам или партнерам.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего за время эпидемии в Украине подтвердили 1 287 141 случай коронавирусной инфекции, скончалось 24 852 пациента с COVID-19, выздоровело 1 134 120 человек. За последние сутки зарегистрировали 6237 новых случаев, выздоровело 5225 человек, умерло  – 163.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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