Премьер Грузии подал в отставку

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18.02.2021, 9:22, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Он объяснил это тем, что считает решение об аресте лидера антироссийских протестов Никанора Мелия необоснованным, так как это ведет к эскалации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Накануне Тбилисский городской суд постановил взять под стражу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия, который является организатором антироссийских акций протеста в Тбилиси в 2019 году.

Ранее парламент Грузии лишил Мелия депутатского иммунитета. Это было сделано по ходатайству генпрокуратуры, потому что Мелия отказался вносить залог в 70 тыс. лари (более 21 тыс. долларов) и публично снял электронный браслет, предписанный им судом ранее.

Против Мелия ведется следствие по статье об организации массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет – оппозиционер со сторонниками в июне 2019 года пытались штурмовать парламент.



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