 

Лукашенко внес изменения в соглашение с Россией о поставках и транзите газа

18.02.2021, 9:22, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по белорусской территории.

Правительство Белоруссии, согласно указу, уполномочено на проведение переговоров и подписание протокола. «Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.

Протокол будет временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что цена на газ для республики в 2021 году составит 128,5 долларов за тысячу куб. м. В 2020 году она была 127 долларов за тыс. куб. м. Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год находится практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году.

Соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, подписано 25 ноября 2011 года. Оно закрепляет формулы цены на поставляемый в Белоруссию газ. Для республики она состоит из цены газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс затраты на транспортировку и хранение.



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