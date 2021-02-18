Хасимото оставила кресло министра по делам Олимпиады ради поста главы оргкомитета Игр

18.02.2021, 9:22, Новости дня

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Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста перед грядущим назначением главой оргкомитета Игр.

«Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру [Есихидэ] Суге заявление об отставке со своего министерского поста», – цитирует ТАСС Хасимото.

По ее словам, глава правительства поддержал ее, выразив надежду, что она на предполагаемом новом посту приложит все усилия для успешной подготовки к Играм. В то же время Хасимото подчеркнула, что до оглашения окончательного и официального решения по поводу избрания нового главы организационного комитета Игр в Токио хотела бы воздержаться от каких-либо дополнительных комментариев.

Ожидается, что в четверг пройдет заседание исполкома оргкомитета Игр, после чего состоится специальная пресс-конференция, на которой и будет официально объявлено имя нового председателя оргкомитета «Токио-2020».

По данным Японского общественного телевидения, место Хасимото на посту министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр займет Тамае Марукава, которая уже занимала эту должность в правительстве бывшего премьер- министра страны Синдзо Абэ.

56-летняя Хасимото – конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1 500 метров. В 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимала пост министра по делам Олимпиады и Паралимпиады.

Напомним, 12 февраля глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори ушел в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний.