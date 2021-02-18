 

Депутаты Госдумы просят выделить деньги на строительство апарт-отеля Аркадия Ротенберга

18.02.2021, 9:11, Разное
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Группа депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» объявила о намерении обратиться к президенту РФ Путину о необходимости финансовой поддержки инфраструктурного проекта миллиардера Ротенберга в городе Геленджик в Краснодарском крае.

Согласно данным инвестора, апарт-отель «Президент» является туристическим объектом, не имеющим мировых аналогов. Апартаменты размещаются не только на двух наземных, но и двенадцати подземных уровнях, также имеется уникальный подземный ледовый дворец и две аквадискотеки.

– Аркадий Ротенберг – человек очень много сделавший для страны, обладатель звания Героя труда России за особые трудовые заслуги при строительстве Крымского моста. В это непростое для страны и для себя лично время, находясь под американскими санкциями, он продолжил этот важный и имиджевый для региона, да и для всей страны проект. Благодаря строительству апарт-отеля уже построены километры дорог, две вертолетные площадки, многочисленные подземные коммуникации. К сожалению, инвестор столкнулся с непростым наследием предыдущего владельца – все здания поражены грибком, а это еще более увеличивает объем инвестиций. Считаем необходимым оказание государственной финансовой помощи Ротенбергу, – отметил депутат Иван Ротенберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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