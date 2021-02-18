Дмитрий Нагиев вновь намекнул на существование у него дочери

18.02.2021, 8:56, Разное

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Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев вновь спровоцировал слухи о том, что у него есть дочь. Впервые такие намеки он сделал в шоу «ВДудь», когда акцентировал внимание на старшем сыне, намекая, что у него еще есть младший ребенок.

При этом Дмитрий Нагиев сам понимает, что о его личной жизни ходят различные слухи. Но на вопросы о существовании еще одного ребенка отвечать шоумен не спешит. В интервью он лишь заявил, что «в отношениях с дочерью кое-что брал из личного опыта».

Достоверно известно, что у Дмитрия Нагиева есть 31-летний сын Кирилл. Также телеведущий бы женат на Алисе Шер, но с ней он развелся, а потом и вовсе перестал афишировать личную жизнь. Стоит отметить, что в 2015 году актер мог состоять в браке. Его супругой могла быть девушка, старавшаяся держаться от публики как можно дальше, но Нагиев никак не комментировал эти отношения.

Источник: www.vokrug.tv