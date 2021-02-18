 

Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА прекратили из-за коронавируса

18.02.2021, 8:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА прекращается. Об этом европейская организация проинформировала 17 февраля.

“Исполнительный комитет УЕФА сегодня решил отменить дальнейший розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2020/2021 из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований. (…) Ограничения на путешествия, касающиеся команд-участниц, создают значительные трудности при организации матчей с их участием. Два клуба уже снялись с турнира”, – говорится в сообщении.

В УЕФА считают, что “на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов”.

“К сожалению, сложившиеся обстоятельства не позволяют возобновить этот международный юношеский турнир. Комитет УЕФА по клубным соревнованиям и Ассоциация европейских клубов, к которым исполком обратился за консультацией, поддержали идею в исключительном порядке отменить розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в этом сезоне”, – объяснила футбольная организация.

Ранее старт сезона 2020/2021 был отложен из-за пандемии.

Таким образом, в нынешнем сезоне в турнире не сыграют киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”. Они должны были играть соответственно с португальским “Порто” и испанской “Барселоной”.

Юношеская лига УЕФА – основанное в 2013 году соревнование, в котором участвуют юношеские команды клубов, играющих в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. В 2020 году турнир выиграл испанский “Реал” (Мадрид), обыгравший в финале португальскую “Бенфику” со счетом 3:2.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Госдума одобрила проект о повышении НДФЛ для богатых

23.08 / «Стойкое падение уровня жизни» – Fox News рассказал, о чём молчат политики в США

17.09 / Российские и белорусские венные провели стрельбы на учениях

08.08 / Москве нужна победа Трампа, а Пекину поражение — разведка США рассказала о планах иностранных держав по вмешательству в американские выборы

13.02 / Запрещенный украинский телеканал оспорил закрытие в ВС

15.10 / Во время раскопок в Китае обнаружили останки древних обезьян

02.07 / Доказана опасность редактирования гена эмбрионов человека

08.12 / Боррель – Шмыгалю: Закон о КСУ не имеет необходимого эффекта для предотвращения коррупции в Украине

04.10 / Трамп рассказал о самочувствии при поступлении в госпиталь

04.08 / Напавший с топором на саратовскую школу подросток получил реальный срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска