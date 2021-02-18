Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА прекратили из-за коронавируса

18.02.2021, 8:50, Новости дня

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Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА прекращается. Об этом европейская организация проинформировала 17 февраля.

“Исполнительный комитет УЕФА сегодня решил отменить дальнейший розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2020/2021 из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований. (…) Ограничения на путешествия, касающиеся команд-участниц, создают значительные трудности при организации матчей с их участием. Два клуба уже снялись с турнира”, – говорится в сообщении.

В УЕФА считают, что “на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов”.

“К сожалению, сложившиеся обстоятельства не позволяют возобновить этот международный юношеский турнир. Комитет УЕФА по клубным соревнованиям и Ассоциация европейских клубов, к которым исполком обратился за консультацией, поддержали идею в исключительном порядке отменить розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в этом сезоне”, – объяснила футбольная организация.

Ранее старт сезона 2020/2021 был отложен из-за пандемии.

Таким образом, в нынешнем сезоне в турнире не сыграют киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”. Они должны были играть соответственно с португальским “Порто” и испанской “Барселоной”.

Юношеская лига УЕФА – основанное в 2013 году соревнование, в котором участвуют юношеские команды клубов, играющих в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. В 2020 году турнир выиграл испанский “Реал” (Мадрид), обыгравший в финале португальскую “Бенфику” со счетом 3:2.

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