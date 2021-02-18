17 февраля на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

18.02.2021, 8:50, Новости дня

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17 февраля на Донбассе боевики четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 18 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. (…) На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. (…) Боевых потерь среди наших воинов нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в районе Новомихайловки боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, вблизи Славного применяли автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, возле Пивденного – ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а в районе Шумов открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

“С начала текущих суток, 18 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – отметили в штабе ООС.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

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