Мнение: О тайных пороках патентованных патриотов

18.02.2021, 8:46, Разное

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Как сказал ещё русский классик Иван Тургенев, надо обвинять оппонента ровно в тех пороках, которые сам имеешь. А российский политик с не менее классической фамилией – Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, – этому совету хорошо последовал. «Когда-то мы верили, что Запад искренне декларирует ценности, которым он следует, – заявил он. – А сейчас мы видим, что это всё ложь, наглая, циничная, в своих интересах».

Ложь и лицемерие, да… В этих пороках Запад обвиняют очень многие с думской трибуны. Не только Пётр Толстой, но и Елена Мизулина, внезапно. Или Сергей Железняк. А почему?

Ну в точности по Тургеневу.

Сын Петра Толстого учится в Йелле, США. Сын Елены Мизулиной, известной своими филиппиками на темы морали, не только живёт в Бельгии, но и работает на ЛГБТ-сообщество. Сын Вячеслава Никонова вообще американский гражданин – и дед российского парламентария в гробу, наверное, перевернулся, узнав о таком.

Собственно, всё это давно не новость. Но всё же сейчас, после заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России порвать с ЕС, лишний повод задуматься – а российские ли политики такое говорят?

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