Умер снимавший фильмы о РФ американский режиссер Дик О’Хари

18.02.2021, 8:28, Новости дня

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Американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О’Хари, известный также как Дик О”Хари, погиб в автокатастрофе на Кипре, информирует издание Cyprus Mail.

О’Хари снимал фильмы о России, его хорошо знали русскоязычные жители Кипра по сериалу о путешествиях Legend Hunt, пишет издание. 58-летний Дик О’Хари, живший в деревне Пенталия в Пафосе, также был журналистом и кинопродюсером, передает РИА «Новости».

По информации издания, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник днем, водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги. Машина перевернулась два или три раза. Вероятно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и, возможно, немного превысил скорость, сообщил Cyprus Mail представитель полиции Пафоса.

Актер снялся в нескольких фильмах, в том числе в фильме «Никогда не стареешь» в 2019 году, и путешествовал по всему миру, включая Россию, Монголию, Китай, Мальту. В РФ он побывал, в частности, в Карелии, Дагестане и Сибири.

О’Хари принимал участие в различных постановках и недавно появился в нескольких рекламных роликах на Кипре. Он говорил на восьми языках, включая испанский, русский, английский и язык индейцев чероки, дружил с известными голливудскими актерами и режиссерами, включая Стивена Сигала.

В интервью журналу Premiere Magazine в 2018 году его спросили, как он, этнический индеец, оказался на Кипре. «Для меня решение о том, где жить, – дело идеологическое. Когда я был ребенком, я решил, что никогда не буду жить в стране, которая угнетает, колонизирует или чувствует себя выше других стран. Поэтому я всегда выбирал приличную страну с приличными людьми, а этот маленький остров под названием Кипр никому не причинил вреда. Так что это соответствует моей идеологии», – сообщил актер.