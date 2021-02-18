 

У большинства перенесших коронавирус нашли проблемы с сердцем

18.02.2021, 8:28, Новости дня
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Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Авторы считают эти проблемы следствием коронавирусной инфекции, следует из материала в журнале European Heart Journal.

Многие пациенты, госпитализированные с COVID-19, особенно с его тяжелой формой, во время критической фазы болезни, когда организм вырабатывает чрезмерный иммунный ответ на инфекцию, имеют повышенный уровень тропонина – белка, который выделяется в кровь когда артерия заблокирована или есть воспаление. Медики считают этот белок маркером повреждения сердца, передает РИА «Новости».

Ученые из Великобритании и США обследовали 148 человек, которые до июня 2020 года проходили лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии шести больниц неотложной помощи в Лондоне и у которых во время лечения был зафиксирован высокий уровень тропонина.

Примерно через месяц после выписки у половины из них с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи выявили серьезные повреждения сердца, включающие: воспаление мышц – миокардит, рубцевание или гибель ткани – инфаркт, ограниченное кровоснабжение – ишемию, или комбинацию всех трех.

Наиболее частой формой сердечных травм, имевшей место у 80 пациентов, что составляет 54 процента, были рубцы или повреждения сердечной мышцы, однако, не настолько сильные, чтобы помешать работе сердца.

Результаты МРТ сравнивали с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами.

Напомним, в декабре перенесшего семь остановок сердца мужчину с COVID спасли в Подмосковье.



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