Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

18.02.2021, 8:28, Новости дня

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Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут в среднем на 1% на данных Американского института нефти о снижении запасов сырья в США, марка Brent торгуется выше 65 долларов за баррель впервые с 21 января прошлого года.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,17% – до 65,09 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на WTI поднялась на 0,95% – до 61,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,8 млн баррелей – значительно сильнее прогноза в 2,2 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,43 млн баррелей.

В целом в последние дни ралли нефтяных цен обусловлено похолоданием в США, которое привело к масштабному падению добычи нефти в Техасе. Как писало в среду агентство Bloomberg, добыча нефти в США в целом рекордно упала – на треть, или примерно на 3,5 млн баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 млн баррелей нефти в сутки.