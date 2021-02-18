«Всё ещё хуже, чем было» — в годовщину ливийского восстания France 24 рассказал о ностальгии по Каддафи

18.02.2021, 8:04, Новости дня

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Гражданская война, раскол между народом и элитами и полное разочарование граждан в политике — таковы итоги событий в Ливии, стартовавших ровно десять лет назад, заявили в интервью France 24 эксперты по этой стране Джалаль Харшауи и Худа Ибрахим. По мнению специалистов, единственный шанс на улучшение ситуации — это вмешательство крупного внешнего игрока калибра ООН или США.



Reuters

В среду 17 февраля ливийцы отмечают десятую годовщину восстания против режима Муаммара Каддафи, который «больше четырёх десятилетий правил Ливией железной рукой», пишет France 24. Между тем, как отмечается в материале на сайте канала, «настрой в стране не слишком праздничный» — и в политическом, и в экономическом, и в социальном плане Ливия до сих пор находится в состоянии «ужасного хаоса».

«Разделившись на запад и восток, Ливия теперь имеет два парламента, две армии и два разных центробанка, каждый из которых печатает собственную валюту, — напоминает обозреватель France 24. — Законы стране диктуют 3000 вооружённых группировок, которые делят доходы от продажи нефти между собой. Раскол в первую очередь подпитывают региональные власти, которые встают то на одну, то на другую сторону конфликта». Чтобы осмыслить «чёрное десятилетие» Ливии, корреспонденты France 24 обратились к двум специалистам по Ливии — журналисту RFI Худе Ибрахиму и старшему научному сотруднику неправительственной организации Global Initiative Джалалю Харшауи.

По мнению Харшауи, в настоящий момент, по итогам гражданских войн 2011-го и 2014 года, а также поражения генерала Халифы Хафтара на исходе продолжавшихся 14 месяцев боестолкновений, ситуация в Ливии несколько стабилизировалась — но всерьёз о стабилизации можно говорить только в плане числа жертв. На деле страна по-прежнему пребывает в состоянии политического и экономического кризиса и по сей день разделена на две части, управляемые двумя армиями, которые никак не могут достичь перемирия, убеждён эксперт. Кроме того, по мысли Харшауи, минувшее десятилетие было отмечено многочисленными дипломатическими фиаско, значительная доля ответственности за которые лежит на иностранных державах. «Обсуждая Ливию, приходится говорить даже не о «международном сообществе», а о ряде стран, каждая из которых посредством поставок оружия или отправки беспилотников усугубила конфликт, увеличив число погибших, — заявил эксперт в беседе с корреспондентом France 24. — Но ещё больше зла такие страны наделали в дипломатическом плане».

Как, в свою очередь, подчеркнул Худа Ибрахим, с самого начала восстания десять лет назад Ливия успела пережить целую череду неудач, так и не увидев ни одной победы. «Первой ошибкой стала интервенция НАТО, которое инициировало авиаудары по Ливии, не обеспечив последующих политических мер, — пояснил журналист. — В тех разногласиях, которые подтачивают основы страны, в значительной степени повинно международное сообщество. А в результате Ливия оказалась в значительно худшем положении, чем десять лет назад». По словам Ибрахима, ливийцы, которым приходится наблюдать за распадом своей страны, уже потеряли надежду на завтрашний день, и некоторые из них даже стали с ностальгией вспоминать режим Каддафи. Ливия продолжает беднеть, и уровень жизни среднего класса рухнул, зато стали быстро богатеть люди, имеющие связи с ополчениями — вооружёнными группировками, возникшими главным образом в течение минувшего десятилетия, поведал журналист. Таких группировок в стране насчитывается около 3 тыс. — наиболее мощными и влиятельными выступают 40 из них; именно они фактически и управляют страной, а подписанные за последние годы многочисленные соглашения, предусматривающие их роспуск, не возымели никакого эффекта, посетовал Ибрахим. «В таком мрачном контексте праздновать годовщину революции выйдут на улицы немногие ливийцы, ведь мысли большинства заняты другим — их больше заботят бытовые вопросы: как хотя бы на несколько часов в день обеспечить себе электричество или доступ к воде, как довезти ребёнка в школу», — заявил он.

По мнению Джалаля Харшауи, ситуация в Ливии может пойти по совершенно разным сценариям — к примеру, не исключено, что две ливийских армии в итоге придут к мирному сосуществованию, как это уже случилось в Сомалиленде. Однако, на взгляд эксперта, значительно большую угрозу для Ливии несёт раскол не между двумя частями страны, а между народом и элитами — ведь последние «обратили взор в зарубежные столицы», и граждане уже не доверяют своим «коррумпированным лидерам». Как полагает Харшауи, назначенный недавно по итогам голосования представителей сторон ливийского конфликта в Женеве временный премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба ещё может создать правительственные структуры, которые отвечают чаяниям народа, а не его собственным, но для того, чтобы это гарантировать, понадобится вмешательство крупной международной организации калибра ООН. Тем временем же большинство ливийцев пребывают в состоянии разочарования и измотанности — они больше не верят в политику и, вероятно, вновь обретут «вкус к ней» лишь тогда, когда в их быту наметятся хоть какие-то улучшения, заявил эксперт в интервью France 24.

С точки зрения Худы Ибрахима, воссоединение Ливии станет возможным только в том случае, если помощь стране окажут Соединённые Штаты. «Вот уже десять лет разногласия в стране подпитывают силы местного уровня, которые в зависимости от собственных интересов поддерживают то или иное правительство, — раскрыл свою мысль журналист. — Напомню, что страна очень богата сырьевыми ресурсами, включая нефть и золото, и поэтому становится объектом многочисленных притязаний. Но если в ситуацию вмешается такая держава, как США, появится шанс, что Ливия наконец покончит со своими разногласиями. А после прихода к власти Джо Байдена новая президентская администрация Штатов может создать пост спецпосланника в Ливию, как это уже сделали для Ирана и Йемена».

Оба собеседника France 24 сошлись в том, что сроки, установленные ООН для проведения президентских и парламентских выборов в Ливии, — организация ранее назначила их на 24 декабря 2021 года — не являются реалистичными. По словам Джалаля Харшауи, в ООН прекрасно понимают, что так скоро провести в стране голосование не получится, так как до его проведения придётся решить множество проблем — к примеру, принять новую конституцию, составление и утверждение которой займёт много месяцев. Как отметил со своей стороны Худа Ибрахим, предстоящие выборы будет сложно, а то и вовсе невозможно организовать к концу года, так как прежде будет необходимо сформировать правительство, воссоединить государственные институты и, в особенности, добиться роспуска ополчений, в присутствии которых проводить какие-либо голосования попросту нереально — ведь на выборах 2012-го и 2014 года исламисты, упустив победу, просто не признали их итоги, выведя на улицы своих вооружённых сторонников. И тем не менее, как уверяет журналист, ливийцы «как минимум» с нетерпением ждут выборов.