 

Жена Стаса Костюшкина рассказала о размере их коммунальных платежей

18.02.2021, 8:02, Разное
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Супруга российского певца Стаса Костюшкина рассказала, в какую сумму ей обходятся коммунальные платежи за их московскую квартиру и загородный дом. Оказалось, что за квартиру звездная пара платит менее 10 000 рублей.
По словам Юлии Костюшкиной, все показатели счетчиков она снимает и отправляет в обслуживающие компании самостоятельно. В целом за московскую квартиру они платят около 5000 рублей в месяц. Зимой сумма увеличивается из-за дополнительных счетов за отопление.

Кроме того, у Костюшкиных имеется загородный дом в Подмосковье. Но за него они получают более высокие коммунальные платежи, поскольку он является отдельным строением. Поэтому счета за газ и электричество выходят в среднем намного выше.

Стоит отметить, ранее Иосиф Пригожин признался, что в год ему приходится платить 900 000 рублей для погашения коммунальных счетов. Такая сумма выходит, поскольку он платит не только за свою семью, но и маму.

Источник: teleprogramma.pro



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