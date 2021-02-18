Почему татаро-монгольское иго не распространилось на Европу?

18.02.2021, 8:01, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Казалось, тучи сгущаются над цивилизованным Западом. Рыцари Европы готовились к решающей битве с жуткими захватчиками, но те внезапно остановили свое продвижение.

К середине XIII века монголы сумели покорить необъятные просторы. Границы их владений простирались от Японского моря на востоке и упирались в Дунай на западе. Кочевники сумели завоевать Цзинь — государство на севере Китая, стереть с лица земли могучий Хорезм, подчинить своей воле русские княжества.

Первые монгольские отряды побывали на территории Европы еще при жизни Чингисхана. Венцом этой так называемой «вылазки» стала победа при Калке в 1223 году над объединенным войском русских и половцев. Но дальше Великий хан свою армию не повел, поскольку «карты спутала» Волжская Булгария, разгромившая ослабленных монголов. Поэтому дальнейшее продвижение на запад было решено отложить до лучших времен.

В 1227 году Чингисхан умер, но его сыновья продолжили дело отца. Ведь вся правящая верхушка монгольской элиты грезила мечтами о создании такой империи, которая была бы больше, чем государство Искандера Двурогого (так монголы называли Александра Македонского).

Но лишь в 1234 году Угэдэй (третий сын Великого хана) принялся за разработку очередного похода. И спустя два года войско численностью около ста пятидесяти тысяч человек, под командованием Батыя, выдвинулось на покорение русских городов. В действительности же во главе такой огромной армии стоял один из величайших военачальников монголов — Субэдей. Кстати, холодная зима впервые в истории сыграла против Руси, поскольку монгольская конница легко и быстро передвигалась по замерзшим рекам.

Продвижение на запад

Несмотря на отчаянное сопротивление, русские города по очереди оказались захваченными монголами. Рязань, Ростов, Суздаль, Ярославль, Москва, Козельск — им не под силу было остановить захватчиков, которые уверенно приближались к Киеву.

Хоть Русь на тот момент и находилась в раздробленном состоянии, но именно Киев монголы считали самым важным городом для завоевания. Его желал захватить еще Чингисхан, но сделал это Батый в декабре 1240 года.

Когда Киевское княжество было покорено, перед Ордой открылась совершенно свободная дорога, ведущая в Европу. Интересно то, что у монголов был даже повод вторгнуться для начала в Венгрию. Дело в том, что там скрывался половецкий хан Котян вместе со своей армией, а венгерский король Беле IV отказывался их выдавать, хотя Батый несколько раз требовал этого и угрожал расправой. Но правитель остался непреклонен.

И в 1241 году монголы пошли в наступление. Причем атаковали они не только венгерский Будапешт, но и польский Краков. В битве с рыцарями завоеватели использовали тактику, которая принесла им победу при Калке. То есть монголы «рассыпались» и делали вид, что отступают, тем самым заманивая преследовавшего их противника в ловушку. В определенный момент армия Батыя резко сжималась, и рыцари оказывались в окружении. Свою лепту в победу внесли и луки, с помощью которых был нанесен большой урон как венгерско-хорватской армии, так и польской.

После такого сокрушительно поражения казалось, что ни одна армия не сможет спасти Европу от ужасных кочевников.

Вынужденное отступление

Батый прекрасно понимал, что главный его козырь — это скорость. Ведь европейцы не будут просто сидеть и смотреть, как один за другим гибнут их соседи. Монгол знал, что если они объединятся, то сумеют одолеть его войско. И летом 1241 года произошло то, чего он опасался — Европа отчетливо осознала, что противостоять врагу нужно совместно. А правитель Германии и император Священной Римской империи Фридрих II в своей энциклике призвал «открыть глаза духовные и телесные» и «стать оплотом христианства против свирепого неприятеля».

До самой осени монголы предпринимали тщетные попытки проникнуть на территорию Священной Римской империи. Финалом стало столкновение с чешско-австрийской армией, которая оказалась сильнее. И дело было не в лучшем умении воевать. Монголы к тому времени сильно ослабли, и от войска, что пришло на территорию Руси, осталось примерно две трети. Казалось бы, цифра все равно внушительная, но солдаты уже были сильно уставшие и измученные от постоянных переходов и боев. Покорить Западную Европу таким войском оказалось невозможно.

Кстати, против монголов выступила и природа. Дремучие леса, широкие реки, болота — все это сильно затормаживало передвижение монгольской конницы. Вместо стремительной атаки полководцы были вынуждены больше времени тратить на поиски обходных маршрутов. Поэтому европейцам справиться с армиями кочевников было существенно проще, чем воинам русских княжеств. Ведь к Руси вела родная для монголов степь.

Игра престолов

Но все же Батый, будучи человеком упрямым и решительным, собирался поквитаться с европейскими рыцарями. Полномасштабное наступление было запланировано на начало зимы 1241 года. Но 11 декабря неожиданно умер хан Угэдэй. А значит, дверь к власти открылась для Гуюка — главного противника Батыя. И ему, чтобы не потерять престол, пришлось в экстренном порядке перебрасывать значительную часть своей армии для борьбы с врагом.

Борьба за власть над Ордой длилась вплоть до 1248 года, то есть до гибели Гуюка. Но и сам Батый восседал на троне недолго — он умер в 1255 году. Вскоре почили и другие наследники престола: Сартак и Улагчи. А пришедший к власти Берке был вынужден заниматься урегулированием в своей огромной стране, а не мечтать о новых завоевательных походах.

И все же монголы еще несколько раз отваживались сунуться в Европу, но скорее ради грабежа, а не завоевания.