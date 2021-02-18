История о том, как советский летчик превратился в вождя индейского племени

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18.02.2021, 7:56, Разное
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История, произошедшая с советским летчиком Иваном Даценко, может показаться многим фантастической. Героя авиации, не вернувшегося из очередного боевого вылета, признали пропавшим без вести, однако через много лет делегация из Советского Союза встретилась с ним в канадской резервации для местных индейцев. В это время Ивана звали новым именем – Пронзающий Огонь, и был он вождем племени аборигенов.

Официальная версия о гибели отважного летчика

Сразу скажем, история спасения и своеобразного перерождения советского летчика по непонятным причинам долгое время скрывалась от широкой общественности. А дело было так. Во время Великой Отечественной войны Иван Даценко был отважным пилотом, командиром авиационной эскадрильи. Уроженец Полтавщины начал войну с первого ее дня; официальная дата его смерти – 10 апреля 1944г. Тем не менее, есть версия, что все случилось иначе.

Официальное заключение о смерти Даценко свидетельствует, что он погиб во время бомбардировки железнодорожной станции Львов-2, тогда оккупированной немцами. Согласно же неподтвержденной версии, пилот выпрыгнул из горящего самолета и, приземлившись, оказался в немецком плену. Скорее всего, Иван совершил побег, после чего его задержали сотрудники СМЕРШа и отправили по этапу. Во время этапирования Даценко снова сбежал (был такой талант у человека) и затем каким-то чудом добрался до Канады.

Вторая жизнь советского летчика

Как бы то ни было, но первым обнаружил Ивана знаменитый эстрадный танцовщик Махмуд Эсамбаев. В Канаде проходили дни культуры СССР, и Махмуд Алисултанович отправился туда в составе делегации, которая должна была выступать на международной выставке, устроенной в честь этого события. Там Эсамбаев получил возможность посетить коренных индейцев, живущих в резервации.

Он был потрясен, когда услышал, как вождь индейцев легко говорит на русском и украинском языках. Пронзающий Огонь пригласил танцора к себе в хижину, где угостил не каким-то экзотическим индейским напитком, а русской водкой и спел украинскую народную песню. Во время душевной беседы вождь индейцев поведал свою тайну и признался, что сильно тоскует по родине, селу Черничий Яр.

С этой необычной новостью Махмуд Эсамбаев вернулся в СССР, где узнал чуть позже, что жители Черничьего Яра не раз пытались выяснить подробности судьбы своего земляка. Однако постоянно получали формальные отписки, что Иван Даценко погиб в апреле 1944 года при выполнении боевого задания.

Московский судмедэксперт Сергей Никитин установил по фотографиям, которые сделал Махмуд Эсамбаев при встрече с Иваном, что полтавский летчик и вождь канадских индейцев – одно и то же лицо (линии бровей, носа, подбородка и рта с годами не меняются).

Через много лет найти Ивана Даценко попыталась его племянница, которой помогала знаменитая телепрограмма «Жди меня». Однако поиски ни к чему не привели. Махмуда Эсамбаева к этому времени не было уже в живых, Джон Маккомбер (таково канадское имя Даценко) на тот момент также умер, а двоих его детей отыскать не удалось. Индейская резервация ныне расформирована, ее жители разъехались по разным частям страны. Установить истину «по делу Даценко», увы, стало невозможно…



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