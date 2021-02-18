Что такое телегония?

18.02.2021, 7:54, Разное

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Теорию телегонии выдвинул и обосновал еще Аристотель, благодаря чему в древности были запрещены браки царствующих особ с женщинами, которые уже имели половые связи, например, с разведенными дамами. Аристотель доказывал, что в этом случае наследники правителя становятся не чистокровными, поскольку женщина хранит и передает информацию обо всех мужчинах, с кем она имела половую близость.

Телегония, как инструмент совершенствования биологического вида

Изучая дрозофил, ученые обнаружили, что самка этой мушки хранит в своих генах память обо всех партнерах, выбирая для потомства наиболее жизнеспособные гены самцов. Как оказалось, это характерно для всех живых организмов. Например, собачники прекрасно знают, что если сучку «подпортил» нечистокровный кобель (путь даже без появления щенков от этой вязки), элитного потомства уже не получится, даже если затем связать эту собаку с породистым животным.

Поскольку человек ничем не отличается от всех прочих представителей животного мира, то и ему телегония не чужда. В Советском Союзе вспомнили о ней только в шестидесятые годы, когда после Международного фестиваля молодежи, который прошел в 1958 году в столице СССР, у москвичек вдруг стали рождаться негритята. В том, что черненькие девочки и мальчики появились сразу же после международного фестиваля, на котором было много негров, ничего странного никто не усмотрел. Однако когда негритята продолжали массово появляться и в последующие годы, причем у семейных белокожих пар, тут ученые и вспомнили про телегонию.

Естественно, все несчастные мамаши, не понимающие, отчего у них рождаются дети-негры, признавались потом, что в юности имели половые связи с чернокожими мужчинами. Однако девушки в этом случае обязательно предохранялись и никакого последствия, казалось бы, от тех внебрачных связей быть не должно. Ан, нет, природа создала такой уникальный механизм, что любая самка добавляет в свою ДНК гены исключительно всех самцов, с кем она имела дело. При зачатии этот природный механизм каким-то образом выбирает самые нужные (оптимальные) для эволюции гены, которые могут быть далеко не генами законного мужа, от которого женщина забеременела.

Телегония – лакмусовая бумажка невинности только женщин?

Профессор Шведского института молекулярной биологии Артур Мингрейм, много лет изучающий механизм телегонии, утверждает, что женская ДНК встраивает в себя код мужских ген даже в том случае, если не происходит попадания во влагалище спермы. Более того, в этом случае, как это не покажется парадоксальным, мужчине и женщине достаточно ярких платонических связей, поскольку обмен информации происходит на уровне биополя. Ученые проводили интересный эксперимент на животных. Они содержали обычных лошадей рядом с зебрами. И хотя полового обмена в этом случае не происходило, такие лошади в дальнейшем приносили жеребят с характерной полосатой окраской.

Правда, телегония отлично работает и на уровне химического обмена…

Получается, сколько у женщины было любовников, столько и возможностей выбора из них наиболее совершенного биологического вида, когда дело касается родов. И биологический отец, то есть тот, кто непосредственно участвует в зачатии ребенка, может не иметь к потомственным характеристикам ребенка никакого отношения.

Однако не стоит думать, что телегония присуща только женским особям, например, профессор Бондуриански отмечает, что это вполне относится и к самцам, то есть информация о партнершах в ДНК мужчин также сохраняется и потом может передаваться детям через биологическую мать. Так что Аристотель, борясь за чистоту царского рода, глубоко ошибался, переложив ответственность в этом случае только на женщин. Просто механизм мужской телегонии еще более сложный и он вообще, можно сказать, не изучен. Сегодня и телегонию самок многие ортодоксальные ученые отвергают. А уж телегонию самцов, думается, светила нашей мировой науки, среди которых большинство мужчин, не признают еще очень долго…