Штамм коронавируса вызвал снижение иммунного ответа на вакцину Pfizer

18.02.2021, 7:34, Новости дня

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Ученые в США установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech, следует из статьи в журнале The New England Journal of Medicine.

В ходе исследования ученым удалось воспроизвести геном вируса с мутациями, впервые обнаруженными в ЮАР. Клетки вируса были противопоставлены образцам крови 15 пациентов, которые ранее были привиты вакциной от Pfizer и BioNTech. По результатам исследования установлено, что количество антител, вырабатываемых в результате взаимодействия с южноафрикаским вариантом вируса, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант коронавируса.

«Несмотря на то, что мы не знаем точный уровень антител, необходимый для защиты от COVID-19, исходя из нашего опыта с другими вакцинами, можно утверждать, что вакцина Pfizer обеспечивает относительно хорошую защиту от нового варианта коронавируса», – передает ТАСС со ссылкой на CNN слова одного из исследователей, директора института человеческих инфекций и иммунитета при Университете штата Техас Скотта Уивера.

По его словам, снижение иммунного ответа на две трети можно считать «относительно небольшим в сравнении с вакцинами от других вирусов, имеющих куда большее число вариаций последовательности белка, чем SARS-CoV-2».

Согласно заявлению самой компании Pfizer, к настоящему моменту не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса. Тем не менее в компании заверили, что в случае, если будет обнаружен штамм, против которого вакцина не будет действовать, Pfizer и BioNTech обратятся в регулирующие органы с просьбой одобрить обновленный вариант препарата.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 490 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Ранее сообщалось, что правительство Южно-Африканской Республики рассматривает возможность приобретения российской вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации населения от коронавируса.

Своим распоряжением 7 февраля глава Минздрава ЮАР приостановил подготовку в стране к массовой вакцинации прививкой компании AstraZeneca, первая партия которой в составе 1 млн доз была доставлена из Индии 1 февраля. Кампания должна была начаться 10 февраля, однако проведенные в Йоханнесбурге исследования показали низкую эффективность этой вакцины от распространившегося в стране штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. Сейчас правительство ЮАР рассматривает альтернативные вакцины.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии.