 

Трамп высказался о возможности участия в выборах президента США

18.02.2021, 7:34, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пока не может точно сказать, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства.

«Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка», – передает ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Newsmax.

Республиканец также отметил, что число его сторонников в настоящее время даже больше, чем до президентских выборов 2020 года, которые он проиграл демократу Джо Байдену.

В субботу верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.

Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия. 

Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Трампу в Сенате, заявил, что даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем.



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