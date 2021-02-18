Эксперты Эрмитажа проведут исследования яиц Фаберже

18.02.2021, 7:12, Разное

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…владельца которых связывали с «близким другом» Путина.

Эксперты Эрмитажа проведут лабораторные исследования новых вещей из экспозиции выставки «Фаберже — ювелир императорского двора» после сообщений о фальшивых экспонатах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора музея Михаила Пиотровского.

«Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца», — пояснил Пиотровский.

Накануне, 15 февраля, русская служба «Би-би-си» узнала о демонстрации в Эрмитаже на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» поддельных яиц Фаберже, принадлежащих связанному с «близким другом» президента РФ Владимира Путина бизнесмену. При этом опрошенные «Би-би-си» эксперты выразили сомнения в подлинности выставленных экспонатов.

По информации издания, экспонаты принадлежат Русскому национальному музею и Музею христианской культуры. Первая организация оформлена на Александра Иванова, основателя музея Фаберже в немецком Баден-Бадене, вторая — на Константина Голощапова. «Новая» ранее отмечала, что Голощапов связан с людьми из петербургского окружения Путина.

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