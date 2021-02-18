«Совместная работа» — эксперты ВОЗ пришли к консенсусу с китайскими коллегами по итоговому докладу

18.02.2021, 7:10, Новости дня

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Глава делегации ВОЗ, исследовавшей происхождение коронавируса в Ухани, Питер Бен Эмбарек заявил, что международные эксперты и их китайские коллеги пришли к консенсусу относительно итогового совместного доклада, пишет South China Morning Post. ВОЗ напомнила, что завершившаяся миссия — «совместная работа», а не «расследование предполагаемого злодеяния».



Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что её делегация, которая расследовала появление коронавируса в Ухани, пришла к согласию с китайскими коллегами относительно итогового доклада миссии, пишет South China Morning Post.

В ходе пресс-конференции в понедельник 15 февраля глава команды экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек отметил: «По плану в ближайшие дни международная группа совместно с нашими китайскими коллегами в первую очередь завершит промежуточный доклад, а затем будет работать над полной итоговой версией. Это совместный доклад двух групп специалистов (ВОЗ и китайской. — ИноТВ). Мы работали над ним вместе, поэтому дело здесь не в том, что одна сторона может сказать о заключениях другой, а скорее в том, что у нас есть согласованный документ, в котором содержатся наши совместные основные замечания, выводы и рекомендации».

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в свою очередь подчеркнул, что миссию организация рассматривала как «совместную работу», а не как «расследование предполагаемого злодеяния или попытки задействовать какие-либо несуществующие расследовательские полномочия, которые якобы могут быть у ВОЗ».

«Ясно, что здесь существует определённый политический аспект, с которым всем сторонам справляться непросто. На текущем этапе было бы полезно, чтобы мы сумели отдалиться от этого и по-настоящему сфокусироваться на достигнутом, с научной точки зрения, прогрессе в понимании, а также чётко определить, в каких направлениях необходимо двигаться дальше в плане будущих исследований», — цитирует Райана South China Morning Post.

Как обращает внимание издание, эти заявления были сделаны на фоне критики «долго откладывавшейся миссии ВОЗ в Китае». Команда экспертов ВОЗ, наконец, побывала на ключевых объектах, связанных с возникновением коронавируса в первом очаге пандемии — китайском городе Ухань. Специалисты посетили рынок морепродуктов Хуанань, Уханьский институт вирусологии и лабораторию при Уханьском центре контроля и профилактики заболеваний. Однако критики настаивают, что такая поездка состоялась слишком поздно, спустя целый год после обнаружения первых случаев заражений, а также продолжают обвинять Китай в недостаточной прозрачности.

Газета напоминает, что по итогам своей поездки эксперты ВОЗ пришли к выводу, что с учётом рассмотренных данных вероятность того, что вирус появился из-за утечки в уханьской лаборатории, крайне мала. По мнению учёных, скорее всего, «корона» передалась человеку от животных, но, чтобы получить более полное представление, необходимы дальнейшие исследования.

Как рассказал Бен Эмбарек в интервью журналу Science, в ходе работы в Ухани «политика всегда присутствовала в комнате». Учёный объяснил, что на данный момент эксперты ВОЗ обсуждают дальнейшие шаги и стратегии с китайскими коллегами: «Существует консенсус относительно наиболее логичного направления будущих исследований. Мы не хотим, чтобы все бросились тестировать миллионы случайных животных, потому что это приведёт к растрате огромного количества ресурсов без какого-либо полезного результата».

South China Morning Post также подчёркивает, что вопрос о происхождении коронавируса продолжает оставаться политизированным. В январе китайские дипломаты выдвигали предположение, что болезнь могли завезти в страну американские военные, и призывали США пригласить ВОЗ для схожих исследований на их территории. Сама же Америка недавно изъявила желание провести независимую проверку результатов работы экспертов ВОЗ в КНР.