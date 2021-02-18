 

Из-за проблем с поставками в ЕС — вслед за Венгрией «Спутником V» заинтересовалась и Хорватия

18.02.2021, 7:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вслед за Венгрией Хорватия стала второй страной ЕС, планирующей купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пишет N-TV. Причиной тому послужили задержки с поставками европейских препаратов. По имеющейся информации, Загреб собирается приобрести один миллион доз. То, что Москва «извлекает геополитическую выгоду из ситуации», вызвало беспокойство в МИД Германии.


Reuters

Из-за задержек с поставками вакцины против коронавируса в ЕС Хорватия, ничего не согласовывая с Брюсселем, вслед за Венгрией стала второй страной ЕС, заинтересовавшейся российским препаратом «Спутник V», пишет N-TV. «Мы установили дипломатические контакты, — заявил хорватский министр здравоохранения Вили Берос. — Таким образом правительство прилагает дополнительные усилия для того, чтобы обеспечить бесплатной вакциной всех граждан».

По его словам, для Загреба важны два критерия: эффективность и безопасность препарата. При этом на данный момент Европейское агентство лекарственных средств не одобрило использование «Спутника V». Но Хорватское агентство по лекарствам и медицинским устройствам может допустить его к использованию в экстренном порядке. Это не нарушит законы ЕС. К тому же в союзе вакцин не хватает. «Каждый ищет свой путь», — добавил Берос.

Министр не уточнил, каким будет объём закупок, но, по информации от источников из окружения премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, речь идёт о миллионе доз, с помощью которых можно будет привить 500 тыс. человек.

На данный момент Венгрия — единственная страна ЕС, которая применяет «Спутник V», и то пока что в очень небольшом количестве. Будапешт заказал в РФ 2 миллионов доз. Они поступят в страну тремя траншами. К тому же венгры собираются использовать миллионы доз вакцины от китайской компании Sinopharm.

Происходящее обеспокоило государственного министра по делам Европы в МИД Германии Михаэля Рота: «Мы позволяем РФ и Китаю как поставщикам вакцины с лёгкостью извлечь геополитическую выгоду из ситуации. Нам нужно срочно увеличить усилия на этом направлении». Он призвал ЕС как можно скорее поставить препараты в страны Западных Балкан в «знак солидарности»: «Люди в регионе должны почувствовать, что мы их не бросим». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Московская биржа открылась снижением

05.12 / Украинцы венгерского происхождения начали получать письма с угрозами расправой – Нацполиция

15.09 / В РФ вырастет размер материнского капитала

02.10 / В Нагорном Карабахе ранены четверо журналистов

28.08 / Китайские ученые предупредили о новом пути распространения коронавируса

08.11 / Малюська объяснил, кого не будут штрафовать за неношение маски

06.07 / В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины

04.01 / В 2021 году в Украине планируют вдвое увеличить число трансплантаций – Минздрав

04.08 / Власти Ливана заявили, что в Бейруте взорвался склад конфискованной взрывчатки

28.10 / СП отреагировала на новые данные Минтруда по расчету прожиточного минимума пенсионера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска