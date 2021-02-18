 

Самбурская впервые высказалась о своем таинственном романе

18.02.2021, 7:08, Разное
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Российская актриса и звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская впервые пояснила о своем тайном романе. С возлюбленным она встречается уже семь месяцев, но все это время она старалась скрыть его от публики.
Недавно пару заметили вместе и сфотографировали их. После этого снимки сразу попали в Сеть. Самбурская не стала ждать, пока расползутся слухи, поэтому она решила прояснить ситуацию в своем блоге. Актриса подтвердила, что уже семь месяцев находится в отношениях, но чтобы не устраивать «цирк шапито» она старалась меньше говорить о личной жизни.

Впервые Самбурскую с таинственным незнакомцем вместе увидели, когда актриса покидала театр после спектакля «Охота на мужчин». Возлюбленный повел ее в ресторан, а позднее они поехали в квартиру артистки. СМИ удалось не только узнать его личность, но и установить уровень заработка.

Источник: radiokp.ru



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