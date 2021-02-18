 

Суд постановил изъять в пользу государства 153 млн у генерала ФТС

18.02.2021, 6:40, Новости дня
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Суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка на сумму 153,4 млн рублей, сообщила Генпрокуратура.

«Мещанским районным судом Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС РФ Кизлыка А.П. и его супруги Кизлык Е.А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн рублей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Правоохранители в ходе обысков установили, что Кизлык является долларовым миллионером, у него найдено порядка 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, дорогие часы, драгоценности, слитки золота. У его заместителя при обыске нашли имущество на 23 млн рублей, уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС) – начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

До этого в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в ФТС. В ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы и таможнях Внуково и Домодедово. Также источники в СМИ сообщали, что Кизлык якобы обвиняется в том, что помогал супруге посла РФ в Кении уйти от наказания за ввоз свыше 50 тыс. долларов.



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