 

Из-за коронавируса мировой госдолг вырос до рекордного уровня

18.02.2021, 6:40, Новости дня
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В связи с ситуацией с коронавирусом общий суверенный госдолг всех стран вырос до рекордного уровня и составил 355% мирового ВВП, сообщил вашингтонский Институт международных финансов.

Госдолг вырос на 24 трлн долларов – до 281 трлн долларов. На разработанные властями разных стран программы поддержки экономики пришлось около 12 трлн, на международные компании – 5,4 трлн долларов, банки – 3,9 трлн долларов, домохозяйства – 2,6 трлн долларов. За 2020 год рост госдолга оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом, это выше темпов роста во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, тогда максимум достиг 15 п. п., передает ТАСС.

В 2021 году ожидается дальнейший рост мирового госдолга еще на 10 трлн долларов. При этом «преждевременная отмена господдержки может привести к всплеску банкротств и новой волне проблемных кредитов». Многие компании все больше полагаются на господдержку. Наибольшие показатели роста госдолга зафиксированы в Европе: Греции, Испании и Франции, а среди развивающихся экономик – у Китая, Турции, Южной Кореи и ОАЭ. Наибольший уровень накопления корпоративного долга зарегистрирован в РФ и Перу.

Напомним, в США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии. Bloomberg указало, что российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик.



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