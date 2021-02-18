Беспорядки из-за ареста рэпера продолжились в Испании

18.02.2021, 6:40, Новости дня

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В Испании акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, переросли в столкновения с полицией.

В Мадриде сотни молодых людей начали прорываться с центральной площади Пуэрта-дель-Соль на соседние улицы и забрасывать стражей правопорядка различными предметами. Правоохранители использовали в ответ дубинки, газ и резиновые пули. Демонстранты прорвались на несколько соседних улиц, начали строить баррикады, поджигать их, переворачивать контейнеры для мусора, разбили несколько витрин. Сейчас площадь зачищена, передает РИА «Новости».

В Мадриде во время акций протеста пострадали девять человек. Беспорядки также произошли и в других городах Испании. В частности, демонстранты вышли на улицы в городах Каталонии и провинции Гранада. Были задержаны около 48 человек, передает ТАСС со ссылкой на Periodico.

Накануне акции в поддержку рэпера также переросли в беспорядки. Аселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за сообщения в Twitter и одну из песен. Суд посчитал, что в 64 постах и песне, размещенной в YouTube, были допущены высказывания, которые прославляют терроризм, содержат клевету в адрес монархии и государственных институтов Испании. В понедельник Асель забаррикадировался в Университете Льейды вместе с около полусотней сторонников. Во вторник утром правоохранительные органы его задержали.