Ресурсные войны: Китай планирует сократить поставки редкоземельных элементов в США

18.02.2021, 6:22, Разное

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Сюжет, в котором страны сражаются за различные ресурсы, не редкость для книг и фильмов. Собственно, это реальность сегодняшнего дня, а не просто художественный вымысел. Но если раньше племена и государства сражались за месторождения золота, воду, нефть и т.п., то сейчас предметом конфликта являются новые ресурсы — редкоземельные элементы.

И речь уже идет не о полноценной войне (по крайней мере, пока), а об ограничении поставок элементов в рамках санкций. Во всяком случае Министерство промышленности и информатизации КНР уже провело совещание, на котором обсуждался вопрос сокращения поставок редкоземельных элементов в США. Зачем?

Вообще говоря, для снижения обороноспособности страны. Не секрет, что оборонка США сильна благодаря технологиям. Важную роль играют сверхсовременные F-35 и другие высокотехнологичные виды вооружения. Изготовить их без редкоземельных элементов нельзя. А поскольку Китай контролирует около 80% общемировых поставок подобных ресурсов, то ему и карты в руки.

На заседании Министерства обсуждалась пока лишь теоретическая возможность сокращения объемов поставок важных для промышленности ресурсов. Китайцы хотят знать, насколько сильно подобные меры могут повлиять на «оборонку» США и не только на нее. Кроме того, они хотят понять, как сильно ограничения затронут международные компании, включая не только Америку, но и Европу.

Сокращение поставок ресурсов Китаем — ответ на санкции США, которые продолжают расширять. Сейчас министерство анализирует ситуацию с поставками, чтобы иметь представление, насколько быстро США сможет найти альтернативных поставщиков дефицитных ресурсов. Собственно, все это применимо не только для военных, но и для любой другой отрасли, включая авиастроение, ракетостроение, тяжелую промышленность, производство полупроводников и т.п.

Показательный пример — сверхсовременный самолет F-35. Для его производства используются самые современные материалы. Если ограничить их поставку в США, то, скорее всего, выпускать самолеты не получится — ну, или возникнут большие задержки. Производит самолет компания Lockheed Martin, и, по ее данным, для каждого F-35 требуется 417 кг редкоземельных элементов. И не руды, конечно, а именно готовых элементов.

Зачем все это Китаю?

Поскольку Трамп и его администрация решили закрыть Китаю доступ к высоким технологиям США, то Китай, что вполне логично, ищет похожие рычаги влияния. Поднебесной нельзя покупать полупроводниковые чипы, изготовленные с использованием американских технологий. Но проблема в том, что подавляющую часть ресурсов для производства этих чипов поставляет сам Китай.

Это очень странная ситуация, но это реалии сегодняшнего дня. И если Китай пойдет на ответные шаги в плане поставок, то США, вероятно, придется пойти на уступки.

Что касается производства полупроводниковых чипов, то Китай вряд ли будет в ближайшее время устанавливать ограничения. А вот военная промышленность США — наиболее вероятный кандидат на санкции со стороны Китая. Если те, конечно, будут наложены. Главные «бенефициарии» санкций — американские компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon.

Кстати, официальная причина, по которой Китай собирается наложить санкции — «усиление национальной безопасности». Государственный совет КНР и Центральная военная комиссия должны будут одобрить введение санкций. Если это будет сделано, у США могут возникнуть реальные проблемы во многих отраслях, ведь те же Lockheed Martin и Boeing выпускают далеко не только военную продукцию.

Редкоземельные элементы нужны и для производства электрических систем, а также ветрогенераторов для производства электричества.

Санкции будут введены 100%?

Пока что не понятно. По словам некоторых чиновников из Поднебесной (понятно, что они захотели остаться неизвестными), введение санкций ударит по самому Китаю. Это как сейчас с санкциями США в отношении Поднебесной — последняя все меньше и меньше зависит от американских технологий. Китайские компании разрабатывают собственные полупроводниковые чипы и ПО и пока что у них все получается.

Если уже китайцы начнут отказывать США в поставке редкоземельных элементов, то Америка, что вполне логично, начнет искать поставщиков в других странах. Не совсем понятно, смогут ли эти страны поставлять ресурсы в тех же объемах, что и Китай, но если да, то последний может утратить статус основного поставщика.

Санкции — палка о двух концах, так что использовать их нужно разумно, насколько это вообще применимо в торговых войнах.

А Пентагон уже и сам задумывается о том, что США очень сильно зависит от Китая. Собственно, здесь и раздумывать особо нечего — все понятно и так. Не будет поставок редкоземельных элементов — не получится производить высокоточные ракеты и военные дроны.

США задумывается над тем, чтобы открыть законсервированные месторождения у себя, начать разведывать новые и создать производство, способное поставлять редкоземельные элементы на отечественный рынок.

Не только санкции

Есть еще один интересный момент — Китаю не обязательно даже вводить санкции для того, чтобы сократить производство редкоземельных элементов. Дело в том, что в 2007 году страна приняла закон, устанавливающий лимиты на производство для китайских компаний. Цель — сокращение вредных выбросов в окружающую среду. С тех пор много воды утекло, но ограничения остались чистой формальностью — их мало кто выполняет, а правительство страны смотрит на все это сквозь пальцы.

Но в случае чего Китай может потребовать строгого соблюдения норм, потому что страдает природа. И тогда поток важнейших для США и других стран ресурсов сильно сократится, так что китайские производители смогут выбирать, кому именно они выделят свою продукцию. И американские компании в этот список могут не попасть.

В общем, сейчас остается только ждать и следить за развитием ситуации. Хотелось бы надеяться на то, что она хотя бы сохранится на текущем уровне.