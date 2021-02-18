SVT – тефтелькам на смену — Швеция будет продвигать национальные ценности с помощью «булочной дипломатии»

18.02.2021, 6:16, Новости дня

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Шведские посольства по всему миру пытаются транслировать свои национальные ценности, продвигая традиционные сладкие булочки со взбитыми сливками — что может оказаться весьма успешным дипломатическим ходом, передаёт SVT. Как отмечает канал, раньше подобную роль выполняли шведские тефтельки, однако ныне они стали настолько популярны, что приходится искать другое национальное блюдо, которое могло бы ассоциироваться со «шведскостью».

Когда за границей заходит речь о шведской еде, то в основном на ум приходят «шведские тефтели». Однако посольства Швеции по всему миру, судя по всему, хотят это изменить: с помощью семл — традиционных сладких булочек.

Нигерия, Колумбия, Конго, Пакистан — во многих далёких странах активно демонстрируются булочки со взбитыми сливками. Какие же надежды возлагаются на эту «булочную дипломатию?» Станет ли семла новой тефтелькой?

РИЧАРД ТЕЛЛЬСТРЁМ, специалист по истории кулинарии: Семлу можно воспринимать как новую тефтелю. Это хороший пример кулинарной дипломатии. Можно использовать блюда, за которые цепляется глаз, и с помощью них транслировать национальные ценности. Например, пост в соцсетях с семлой — по всему миру это выглядит очень экзотично.

Неужели шведские тефтельки за границей уже всем набили оскомину?

РИЧАРД ТЕЛЛЬСТРЁМ: Я бы сказал, что шведские тефтельки пребывают в некотором упадке. Они уже стали настолько привычными — ведь есть одна очень крупная сеть по продаже мебели, которая рекламирует их по всему миру. Можно также сказать, что соцсетям и международному дискурсу нужна какая-то новинка. И тут семла может прийтись очень кстати, так как это традиционное блюдо и у него может быть очень много вариаций.

Добьётся ли семла успеха в Нигерии, ОАЭ и Японии?

РИЧАРД ТЕЛЛЬСТРЁМ: Не исключено, что эта булочная дипломатия окажется весьма успешной. Это новинка, и нынешние соцсети могут передавать очень красочную картинку, в то время как речь здесь идёт о булочке, которая сама по себе привлекает к себе немало внимания. Она может стать очень горячей темой, разговором о шведскости. Так что на успех есть все шансы.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2021 года.