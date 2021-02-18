Independent – в Великобритании добровольцев подвергнут заражению коронавирусом для изучения болезни и вакцины

18.02.2021, 6:16, Новости дня

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В Великобритании в рамках тестирования вакцин и методов лечения от COVID-19 добровольцев инфицируют штаммом коронавируса, передаёт The Independent. Ожидается, что это позволит рассчитать минимальную дозу вируса, способную вызвать заражение, исследовать реакцию иммунной системы, определить наиболее эффективные препараты и ускорить их разработку.



Reuters

Правительство Великобритании объявило о планах проведения исследования, в рамках которого добровольцев станут целенаправленно подвергать воздействию COVID-19, для изучения вируса и установления наиболее эффективной вакцины, пишет The Independent.

В исследовании, которое должно начаться в ближайшие несколько недель, примут участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет «с наименьшим риском осложнений от коронавируса». Всех участников подвергнут воздействию патогена в «безопасной и контролируемой среде».

Ожидается, что использоваться будет штамм коронавируса, появившийся в Великобритании в марте 2020 года, а не появившиеся позже более заразные штаммы. В частности, этот штамм максимально изучен, а также не несёт высокого риска для взрослого населения.

После заражения участники исследования будут находиться под пристальным наблюдением медиков и учёных в течение 24 часов в сутки на протяжении всего исследования. Ожидается, что в карантинном госпитале после контакта с вирусом они проведут как минимум 17 дней. Волонтёрам будет выплачена компенсация в размере £4,5 тыс. в год, в которую входит и проведение тестов после испытаний.

Как отмечает The Independent, исследование, на которое британское правительство выделило почти £34 млн, позволит определить минимальное количество вируса, вызывающее заражение, проанализировать ответную реакцию иммунной системы, а также определить механизмы распространения инфекции и методы борьбы с ней.

При этом в зависимости от результатов исследования предполагается привлечь добровольцев, которые сначала получат вакцину от коронавируса, а затем будут подвергнуты воздействию COVID-19. Ожидается, что эта часть исследования, пока неутверждённая правительством, поможет определить наиболее эффективные препараты и ускорить их разработку.

По словам одного из исследователей профессор медицины в Имперском колледже Лондона Питера Опеншоу, это является «самым быстрым способом оценки новых вакцин». В частности, исследование позволит ответить на важнейшие вопросы о вакцине, выявить наилучший интервал дозирования, определить необходимый размер дозы и определить срок повторной вакцинации.

«Наша конечная цель — установить, какие вакцины и методы лечения лучше всего подходят для борьбы с этой болезнью», — приводит издание слова старшего исследователя Имперского колледжа Лондона доктора Криса Чиу, который призвал добровольцев присоединиться к исследованию.