Мнение: О скором крахе десятков банков

18.02.2021, 6:04, Разное

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Выживут совершенно точно не все. Далеко не все.

Оно и понятно – экономический и финансовый кризис в России, вызванный пандемией CoVID-19, никто не отменял. Как бы ни старался Росстат приукрасить действительность. Да, внешне кажется, что банковская система страны купается в прибылях на фоне взлетевшего спроса на ипотеку и низких ставок по централизованным кредитам. Но… Это лишь видимость.

И до конца года каждый десятый российский банк, вероятно, потеряет свою лицензию.

Такой неприятный #прогноз содержится в свежем обзоре российского рейтингового агентства «Эксперт РА». По мнению его аналитиков, в течение ближайших 12 месяцев почти 10% действующих участников рынка, или 33 кредитные организации из 366 действующих на начало текущего года, могут допустить дефолт. Их список не раскрыт, впрочем, что и понятно. Иначе #паника смоет всех гораздо раньше.

Почему должен случиться такой банкопад?

Один из негативных факторов — снижение рентабельности банковского бизнеса. По данным «Эксперт РА», медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций за кризисный год сократилась с 7% до 5%. Средняя рентабельность активов тоже упала — до 0,9% годовых. Финансовые результаты банков ухудшились не столько из-за потерь по кредитам, сколько из-за снижения маржинальности операций в условиях низких ставок.

Другой источник давления на финансовые показатели – необходимость досоздания банками резервов. Из-за кризиса и пандемии регулятор дал банкирам послабления в этой части — они могут временно не формировать полное покрытие кредитных рисков, возникших при реструктуризации проблемных ссуд. Льготные условия действуют до 1 апреля 2021 года по корпоративным кредитам и до 1 июля по ссудам физлицам и малому бизнесу. После снятия послаблений банкам придется создать дополнительные резервы на 1,36 трлн руб. (это примерно 2% портфеля), по оценкам ЦБ.

Но всё же основная проблема российского банковского сектора, которую пандемия обострила, — это низкое качество активов. Она и ранее выступала одним из основных факторов отзыва банковских лицензий, а начиная с 2021 года её вес в перечне таких факторов будет только усиливаться. Негативное влияние на достаточность капитала возможно у тех банков, у которых запас прочности уже приближается к регуляторному минимуму. Также в зоне риска банки с высоким уровнем концентрации кредитного портфеля.

В основном в «проблемной зоне» могут оказаться небольшие и средние игроки. Но нельзя исключить, что пострадает и кто-то из числа крупных. Особенно если бегство вкладчиков ускорится на фоне нового налога на проценты по депозитам и отрицательной реальной доходности таких инструментов в условиях разгона инфляции. Словом, пока прилив поднимал все лодки, банкиры ещё могли маскировать свои проблемы. Но сейчас настаёт пора возвращения к реальности. И для многих она может оказаться слишком суровой.

А у вас есть план действий на случай потери лицензии именно у вашего банка?

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