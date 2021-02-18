 

Мнение: Тройка

18.02.2021, 5:58, Разное
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Хочу такую.

Уж лучше в кармане, чем в реале…

Источник: Ирек Муртазин



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