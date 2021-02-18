Врач объяснил, почему некоторые люди выживают после падения с высоты

18.02.2021, 5:50, Разное

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На этой неделе в Москве произошел инцидент, который кажется настоящим чудом: девочка-подросток выбросилась с 13 этажа и осталась жива, приземлившись на крышу автомобиля. Она получила серьезные травмы, но ее жизни ничего не угрожает. По словам Николая Ярыгина, в подобных историях чудес не бывает, есть лишь совокупность факторов, которые смягчили травмы.

«Каждый подобный случай судебные медики разбирают индивидуально, вычисляя траекторию и обращая внимание на все факторы, которые могут смягчить удар или замедлить падение. Например, сильный порыв ветра, свободная одежда, которая может сработать, как парашют, сугробы и деревья, особенно хвойные. Известны случаи, когда летчики во время войны прыгали из самолета и их спасали ветки елей и сосен», – рассказал эксперт.

В целом же счастливое спасение юной москвички — это скорее исключение из правил. Кататравмы относятся к числу самых тяжелых, и после падения с большой высоты пострадавший в лучшем случае останется инвалидом. Шансы на выживание выше у детей, поскольку они просто легче. Если ребенок упал на крону дерева или в кустарник, у него может быть меньше повреждений.

«Может показаться, что таких историй много, но увы, нет. Как правило, мы узнаем о них из прессы только потому, что они бывают крайне редко, поэтому про них пишут», – отметил врач.

Случаи, когда человек падает с незначительной высоты, в том числе собственного роста и погибает, с медицинской точки зрения также объясняются довольно просто, утверждает Николай Ярыгин. Как правило, самым фатальным становится падение головой назад на твердую поверхность, из-за чего происходит перелом основания черепа.