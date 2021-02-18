 

Врач объяснил, почему некоторые люди выживают после падения с высоты

18.02.2021, 5:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


1
минута

На этой неделе в Москве произошел инцидент, который кажется настоящим чудом: девочка-подросток выбросилась с 13 этажа и осталась жива, приземлившись на крышу автомобиля. Она получила серьезные травмы, но ее жизни ничего не угрожает. По словам Николая Ярыгина, в подобных историях чудес не бывает, есть лишь совокупность факторов, которые смягчили травмы.

«Каждый подобный случай судебные медики разбирают индивидуально, вычисляя траекторию и обращая внимание на все факторы, которые могут смягчить удар или замедлить падение. Например, сильный порыв ветра, свободная одежда, которая может сработать, как парашют, сугробы и деревья, особенно хвойные. Известны случаи, когда летчики во время войны прыгали из самолета и их спасали ветки елей и сосен», – рассказал эксперт.

В целом же счастливое спасение юной москвички — это скорее исключение из правил. Кататравмы относятся к числу самых тяжелых, и после падения с большой высоты пострадавший в лучшем случае останется инвалидом. Шансы на выживание выше у детей, поскольку они просто легче. Если ребенок упал на крону дерева или в кустарник, у него может быть меньше повреждений.

«Может показаться, что таких историй много, но увы, нет. Как правило, мы узнаем о них из прессы только потому, что они бывают крайне редко, поэтому про них пишут», – отметил врач.

Случаи, когда человек падает с незначительной высоты, в том числе собственного роста и погибает, с медицинской точки зрения также объясняются довольно просто, утверждает Николай Ярыгин. Как правило, самым фатальным становится падение головой назад на твердую поверхность, из-за чего происходит перелом основания черепа. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / «Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму»

13.01 / Кэти Перри показала личные снимки с Орландо Блумом по случаю его 44-летия

11.11 / Владимир Конкин хотел устроить погибшую дочь в Госдуму и найти ей мужа

21.07 / С первого удара: форвард сборной Англии Гарри Кейн оригинально рассекретил пол будущего ребенка

29.07 / Лукашенко призывают разорвать Союзный договор с Москвой после задержания россиян

19.09 / Мнение: Нас ждет фальсификация выборов

30.08 / Ушибленные ширью

09.10 / В гостях у Ким Кэтролл: экскурсия по домику звезды “Секса в большом городе” на берегу залива в Хэмптоне

05.08 / Янис Тимма рассказал о своих отношениях с детьми Анны Седоковой

01.02 / Анастасия Костенко не против общения Дмитрия Тарасова со старшей дочерью Полиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска