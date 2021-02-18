Видео: У кого больше прав на Курильские острова?
18.02.2021, 5:46,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Проанализировав высказывания Владимира Путина о споре вокруг Южных Курил, японские журналисты пришли к выводу, что РФ никогда не расстанется с островами. У кого больше прав на эти земли? Кто освоил эти земли первым? И почему разговоры о «исконно японских северных территориях» – это американская пропаганда?
Теги:
Япония
,
Курильские острова
,
Россия и Япония
,
Дмитрий Бавырин
Смотреть комментарии → Комментариев нет