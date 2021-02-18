 

Видео: У кого больше прав на Курильские острова?

18.02.2021, 5:46, Новости дня
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Проанализировав высказывания Владимира Путина о споре вокруг Южных Курил, японские журналисты пришли к выводу, что РФ никогда не расстанется с островами. У кого больше прав на эти земли? Кто освоил эти земли первым? И почему разговоры о «исконно японских северных территориях» – это американская пропаганда?

Теги: 

Япония
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Курильские острова
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Россия и Япония
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Дмитрий Бавырин



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