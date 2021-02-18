Шведский евродепутат захотела запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении»

18.02.2021, 5:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбру призвала собрать подписи под письмом в Европейский вещательный союз с требованием запретить Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение».

Она заявила, что сотрудничество EBU с Белорусским государственным телевидением «недопустимо», так как против главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта введены санкции за «нарушение прав человека». Карлсбру заявила, что «государственная медиакомпания преследует своих сотрудников». По ее словам, раз Эйсмонт находится под санкциями, то и «другие европейские медиакомпании должны приостановить любое сотрудничество».

Карлсбру ссылается на Фонд солидарности Белоруссии, заявивший, что из БТРК были вынуждены уволиться или были уволены более 100 человек. Некоторые из них, в том числе бывший член белорусской делегации на конкурсе «Евровидение» Денис Соколов, находятся в тюрьме, передает ТАСС.

Напомним, ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию, как утверждают в Европе, итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия в ответ на третий список европейских санкций расширяет список лиц из стран-членов Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства с Россией.