 

Госдеп заявил о киберугрозе со стороны КНДР для США и их союзников

18.02.2021, 5:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Злонамеренная деятельность КНДР в киберсфере угрожает США, их союзникам, другим странам в мире, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Говоря о сообщениях Сеула о том, что хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса, Прайс заявил, что у Госдепа «нет конкретных комментариев на этот счет». Однако, по его словам, США «знают из предыдущих случаев, что КНДР представляет существенную киберугрозу для финансовых организаций, сохраняется угроза компьютерного шпионажа».

Вашингтон будет учитывать «злонамеренные действия и угрозы» со стороны Северной Кореи, сказал Прайс. Как заявили в Госдепе, хотя обычно речь идет о «ядерной и баллистической ракетной программах», но и «злонамеренную киберактивность» Вашингтон «внимательно изучает», передает ТАСС.

В среду американский минюст сообщил, что предъявил обвинения трем хакерам из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в результате которой было украдено более 1,3 млрд долларов, в том числе в криптовалюте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Путин присвоил звание Героя труда атомщику Георгию Рыкованову

28.12 / В Баку заявили о гибели военного при нападении армян в Карабахе

02.10 / ЕС расширил санкции против РФ, в Луганской области бушуют лесные пожары. Главное за день

16.08 / В Минске на акцию против Лукашенко вышли сотни тысяч человек. Видео

07.11 / Британские букмекеры уверились в победе Байдена

14.08 / УП – Украина осуждает насилие в Белоруссии, но пока не даёт оценку выборам

23.07 / Мишустин рассказал о выздоровлении от коронавируса

25.08 / Висконсин: Национальная гвардия направлена в Кеношу

24.06 / Джон Болтон рассказал о подлинных причинах своей отставки

08.08 / Лукашенко: Я могу полведра выпить. Только потом меня могут похоронить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска