Госдеп заявил о киберугрозе со стороны КНДР для США и их союзников

18.02.2021, 5:46, Новости дня

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Злонамеренная деятельность КНДР в киберсфере угрожает США, их союзникам, другим странам в мире, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Говоря о сообщениях Сеула о том, что хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса, Прайс заявил, что у Госдепа «нет конкретных комментариев на этот счет». Однако, по его словам, США «знают из предыдущих случаев, что КНДР представляет существенную киберугрозу для финансовых организаций, сохраняется угроза компьютерного шпионажа».

Вашингтон будет учитывать «злонамеренные действия и угрозы» со стороны Северной Кореи, сказал Прайс. Как заявили в Госдепе, хотя обычно речь идет о «ядерной и баллистической ракетной программах», но и «злонамеренную киберактивность» Вашингтон «внимательно изучает», передает ТАСС.

В среду американский минюст сообщил, что предъявил обвинения трем хакерам из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в результате которой было украдено более 1,3 млрд долларов, в том числе в криптовалюте.