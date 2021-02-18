Мнение: Потери российских БПЛА в Сирии

18.02.2021, 5:16, Разное

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Интересная статистика от испанского ресурса http://charly015.blogspot.com/ по потерям российских БПЛА в Сирии с 2015-го года.

Всего насчитали 35 подтвержденных случаев (когда есть фото или видео сбитой машины или обломков), при этом основные потери пришлись на "Орлан 10" (в основном, это разведывательная модификация, которая использовалась для разведки и корректировки огня).

Много это или мало за 5 с лишним лет? Для примера, Турция потеряла с ноября 2019 по июнь 2020 года в Ливии более 30 БПЛА, из них основная масса это "Байрактары". Здесь же потери на гораздо более интенсивном ТВД размазаны на 5 лет и представляют собой гораздо более дешевые БПЛА.

Стоит также отметить, что ВС РФ сирийская кампания стала полноценным полигоном, где в реальных боевых условиях российская оборонка могла системно обкатать как уже имеющиеся БПЛА, так и перспективные разведывательные и ударные образцы, которые будут актуальных в 20х годах. Опыт взаимодействия с БПЛА позднее на учениях внедрялся в войска различных округов по России.

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